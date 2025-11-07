ЗМІ: Рубіо вважає Венса фаворитом у боротьбі за висунення в президенти США

Держсекретар США Марко Рубіо у приватних розмовах заявляє, що віцепрезидент Джей Ді Венс є фаворитом у боротьбі за висунення від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Крім того, як зазначає видання, Рубіо заявив про готовність підтримати Венса, якщо той вирішить балотуватися.

"Марко чітко дав зрозуміти, що Джей Ді стане кандидатом від Республіканської партії, якщо він цього захоче. Він зробить все, що в його силах, щоб підтримати віцепрезидента в цих зусиллях", – сказало близьке до Рубіо джерело.

Як зазначає видання, приватні коментарі Рубіо є яскравим прикладом того, як деякі республіканці вже готуються до боротьби за наступництво після Дональда Трампа, хоча з початку його другого президентського терміну пройшов лише рік.

Трамп неодноразово називав Венса і Рубіо своїми двома найімовірнішими наступниками. Обоє вони наполягають, що є хорошими друзями і між ними немає суперництва.

"Ніхто не очікує, що Марко піде у відставку з уряду і почне критикувати чинного віцепрезидента", – сказав інший співрозмовник.

Третя особа, близька до Білого дому, сказала, що "очікується, що Джей Ді буде [кандидатом], а Рубіо – віцепрезидентом".

Згідно з опитуванням Politico, Венс є головним фаворитом у тих виборців, які голосували за Трампа в 2024 році. 35% респондентів заявили, що він є людиною, яку вони найбільше хотіли б бачити кандидатом у президенти в 2028 році. Натомість лише 2% назвали Рубіо. Ще 60% заявили, що не знають, кого вони хотіли б бачити кандидатом у 2028 році, або не хотіли б нікого, а 28% назвали Трампа.

Раніше Трамп також говорив, що під час президентської кампанії 2028 року не висуватиме свою кандидатуру на посаду віцепрезидента, щоб залишитись при владі.

За даними лютневого опитування, більше половини американців припускають, що Дональд Трамп претендуватиме на третій президентський термін.

