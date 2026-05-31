Президент Румунії допускає вигнання посла РФ з країни, якщо інциденти з дронами продовжаться

Румунія допускає серйозніші дипломатичні заходи у разі повторення серйозних інцидентів з російськими ударними безпілотниками, що залітають у її повітряний простір під час атак проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав президент Румунії Нікушор Дан у спілкуванні з BBC.

Президента запитали, чи планує Румунія інші заходи у відповідь на інцидент з "Шахедом" у Галаці після того, як закрила російське консульство у Констанці та вислала російського консула.

Нікушор Дан зазначив, що Румунія очікує від російської сторони більшої обережності, щоб дрони, якими атакують Україну, не ставали загрозою для життя румунських громадян.

"Я сподіваюсь, що вони зупиняться. Якщо ж ні – є інші заходи, які можуть бути вжиті (...). Наприклад, вислання посла. Є певна ієрархія дипломатичних заходів", – сказав румунський президент.

Нікушор Дан повторив, що Бухарест немає жодних сумнівів у тому, що це російський дрон типу "Герань-2" – тому що румунські фахівці вже мали як неушкоджений зразок інший апарат, який впав на території Румунії і не здетонував за кілька тижнів до цього, та могли порівняти з ним виявлені уламки.

Раніше Дан сказав, що, за висновками слідчих, апарат ніс щонайменше 30 кілограмів вибухівки.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців. Це наразі найсерйозніший інцидент за увесь час, коли російські ударні дрони залітали на територію Румунії та Молдови.

Після проведеного огляду та відновлення електропостачання жителям будинку 30 травня дозволили повернутися додому, за винятком постраждалих жінки з дитиною, які залишаються у медзакладі.