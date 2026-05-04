Британия намерена присоединиться к программе помощи ЕС для Украины в размере 90 млрд евро

Великобритания готовится начать переговоры о присоединении к плану Европейского союза по предоставлению Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

Об этом сообщили в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как сообщили в офисе Стармера, премьер-министр страны в понедельник, 4 мая, на саммите Европейского политического сообщества в Армении заявит, что Великобритания хочет объединить усилия с ЕС для поддержки Украины.

"Когда Великобритания и Европейский Союз работают вместе, мы все получаем выгоду – и в эти нестабильные времена нам нужно идти дальше и быстрее в сфере обороны, чтобы обеспечить безопасность людей", – как ожидается, заявит Стармер.

Он отметит, что участие в предоставлении кредита не только поможет Украине, но и создаст "возможности для британской промышленности в полной мере реализовать свой потенциал".

"Я всегда буду действовать в наших национальных интересах: защищая нашу безопасность, поддерживая наших союзников и обеспечивая рабочие места и стабильность в стране", – скажет он.

"Европейская правда" уже сообщала со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, что первый "военный" транш кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро составит 6 млрд евро, предназначен для дронов украинского производства и будет выплачен не позднее июня.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что первый "военный" транш из 90 млрд Украина будет направлять "на внутреннее производство средств защиты Украины".

Между тем стало известно, что ЕС может ужесточить требования для предоставления Украине кредита на 90 млрд евро.

