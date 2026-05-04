Трамп заявил, что США выведут суда "нейтральных стран" через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске нового проекта под названием "Свобода", в рамках которого Соединенные Штаты выведут судна "нейтральных стран", заблокированные на Ближнем Востоке.

Об этом он написал в посте в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что к США обратились "страны со всего мира", которые "нейтральны" в конфликте на Ближнем Востоке, с просьбой "помочь освободить их суда, заблокированные в Ормузском проливе из-за ситуации, к которой они абсолютно не причастны".

"Ради блага Ирана, Ближнего Востока и Соединенных Штатов мы сообщили этим странам, что безопасно выведем их корабли из этих ограниченных водных путей, чтобы они могли свободно и беспрепятственно продолжать свою деятельность", – заявил он.

Трамп поручил своим представителям сообщить этим странам, что США "приложат все усилия, чтобы безопасно вывести их корабли и экипажи из пролива".

"Они заявили, что не вернутся, пока этот район не станет безопасным для судоходства и всего остального. Этот процесс, "Проект Свобода", начнется в понедельник утром по времени Ближнего Востока", – отметил он.

Кроме того, американский президент заявил, что полностью осознает, что его представители ведут "очень конструктивные переговоры с Ираном", и что "эти переговоры могут привести к чему-то очень позитивному для всех".

"Перемещение судов имеет целью лишь освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого – они являются жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест со стороны Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока, но, в частности, Ирана", – добавил Трамп.

Как известно, 30 апреля Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам обновленные предложения по соглашению о завершении войны.

Предыдущий мирный план Ирана также предусматривал промежуточное соглашение об открытии Ормузского пролива в обмен на прекращение Вашингтоном блокады иранских портов. При этом более сложные переговоры по ядерной программе предлагалось отложить на более поздний срок.

Трамп заявил, что ждет точной формулировки иранских предложений по прекращению войны, однако не считает, чтоони будут приемлемыми.