США задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных для сопровождения судов через Ормузский пролив

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках проекта "Свобода" американского президента Дональда Трампа будут задействованы эсминцы, более 100 самолетов и 15 тысяч военнослужащих.

Об этом стало известно из сообщения CENTCOM в социальной сети Х, передает "Европейская правда".

С 4 мая силы Центрального командования США начнут оказывать поддержку операции "Свобода" с целью "восстановления свободы судоходства" для торгового флота через Ормузский пролив.

В военную поддержку США для этого проекта войдут: эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многопрофильные беспилотные платформы и 15 тысяч военнослужащих.

В CENTCOM подчеркнули, что эта миссия будет направлена на поддержку торговых судов, стремящихся свободно пройти через этот важный коридор международной торговли.

Как известно, 30 апреля Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам обновленные предложения по соглашению о прекращении войны.

Предыдущий мирный план Ирана также предусматривал промежуточное соглашение об открытии Ормузского пролива в обмен на прекращение Вашингтоном блокады иранских портов. При этом более сложные переговоры по ядерной программе предлагалось отложить на более поздний срок.

Трамп заявил, что ждет точной формулировки иранских предложений по прекращению войны, однако не считает, чтоони будут приемлемыми.