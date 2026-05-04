У Литві стартували головні військові навчання піхоти "Залізний вовк"

У понеділок у Литві розпочинаються головні польові тактичні навчання піхоти "Залізний вовк 2026", особлива увага приділяється координації дій військових підрозділів та інституцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Понад 2,5 тисячі солдатів братимуть участь у двотижневих навчаннях на військовому полігоні Гайжунай та в околицях Каунаса, Кайшадориса, Електренай та Йонави.

5–6 та 12–13 травня в районах проведення навчань очікується посилений рух колон військової техніки дорогами.

За даними військових, навчання будуть спрямовані на вдосконалення координації дій підрозділів та співпраці з представниками місцевої влади, пожежниками, поліцією, Спілкою стрільців, Службою громадської безпеки та партнерами по НАТО.

Бойова група передової присутності НАТО, союзники з Великої Британії та Польщі виконуватимуть завдання разом із командними ротами піхотної бригади "Залізний вовк" та бійцями піхотного батальйону імені Альгірдаса, гусарського батальйону імені короля Міндаугаса та логістичного батальйону імені Йокубаса Ясінскіса.

Під час навчань буде залучено понад 300 одиниць військової техніки, а виконання завдань підтримуватимуть вертольоти ВПС.

"Здатність діяти спільно, використовуючи спільні системи зв’язку та тактичні системи, гарантує, що у разі кризи реакція буде швидкою та скоординованою. Навчання на реальній місцевості дозволяє краще зрозуміти оперативне середовище та ефективно підготуватися до оборони країни", – зазначили військові.

Під час навчань військові також випробують новітні розробки литовської оборонної промисловості, зосередивши увагу на системах безпілотних літальних апаратів та сучасних засобах протидії дронам.

