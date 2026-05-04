В Литве стартовали главные военные учения пехоты "Железный волк"

В понедельник в Литве начинаются главные полевые тактические учения пехоты "Железный волк 2026", особое внимание уделяется координации действий военных подразделений и институтов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Более 2,5 тысячи солдат будут участвовать в двухнедельных учениях на военном полигоне Гайжунай и в окрестностях Каунаса, Кайшадориса, Электренай и Йонавы.

5-6 и 12-13 мая в районах проведения учений ожидается усиленное движение колонн военной техники по дорогам.

По данным военных, учения будут направлены на совершенствование координации действий подразделений и сотрудничества с представителями местной власти, пожарными, полицией, Союзом стрелков, Службой общественной безопасности и партнерами по НАТО.

Боевая группа передового присутствия НАТО, союзники из Великобритании и Польши будут выполнять задачи вместе с командными ротами пехотной бригады "Железный волк" и бойцами пехотного батальона имени Альгирдаса, гусарского батальона имени короля Миндаугаса и логистического батальона имени Йокубаса Ясинскиса.

Во время учений будет задействовано более 300 единиц военной техники, а выполнение задач будут поддерживать вертолеты ВВС.

"Способность действовать совместно, используя общие системы связи и тактические системы, гарантирует, что в случае кризиса реакция будет быстрой и скоординированной. Обучение на реальной местности позволяет лучше понять оперативную среду и эффективно подготовиться к обороне страны", – отметили военные.

Во время учений военные также испытают новейшие разработки литовской оборонной промышленности, сосредоточив внимание на системах беспилотных летательных аппаратов и современных средствах противодействия дронам.

Как сообщалось, более 3500 солдат из нескольких стран НАТО и несколько сотен военных транспортных средств участвуют в учениях Amber Shock 26, которые начались 2 мая на полигоне в Ожише на северо-востоке Польши.

Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили возможность проведения совместных ядерных учений во время визита французского лидера в Гданьск 20 апреля.