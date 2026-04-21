ЗМІ: Франція та Польща обговорюють спільні ядерні навчання

Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили можливість проведення спільних навчань під час візиту французького лідера до Гданська 20 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Politico.

Серед тем візиту Макрона до Польщі була участь країни у європейському проєкті ядерного стримування, ініційованому Францією – єдиною ядерною державою на континенті.

Польща, яка не бере участі в програмі США зі спільного використання ядерної зброї, зацікавлена ​​у посиленні європейського стримування Росії.

"Ми вирішили приєднатися до групи країн, запрошених Францією до співпраці. Ми живемо у світі, де нам потрібні потужності для ядерного стримування", – сказав Туск.

Франція непохитна в тому, що остаточний контроль над використанням її ядерної зброї має залишатися за Парижем. Водночас вона веде переговори про те, щоб розмістити французькі військові літаки з ядерною зброєю в країнах-союзницях.

"Відверто кажучи, мати винищувачі Rafale з ядерними бомбами над Польщею – це не моя мрія, але сподіваюся, що у вас немає таких планів", – сказав Туск Макрону.

Макрон заявив, що його команда обговорюватиме варіанти зі своїми польськими колегами щодо налагодження операцій "у найближчі місяці".

Нагадаємо, 2 березня президент Франції Емманюель Макрон заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон назвав вісім країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.

Днями свою зацікавленість в участі у проєкті Франції висловили в уряді Чехії.