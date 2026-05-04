У литовському порту встановили систему виявлення дронів

У литовському порту Клайпеда встановили систему виявлення дронів, яка має допомогти швидше виявляти потенційні загрози та забезпечить безпеку цього стратегічно важливого об’єкта.

Про це заявили адміністрація порту та міністр транспорту Юрас Тамінскас, передає LRT, пише "Європейська правда".

Адміністрація Клайпедського порту підписала контракт з естонською технологічною компанією "HexTech Solutions OÜ" на оренду системи дистанційної ідентифікації та виявлення безпілотних літальних апаратів.

Тамінскас заявив, що нова система виявлення дронів допоможе краще контролювати повітряний простір порту, швидко виявляти загрози та забезпечити безпеку цього стратегічно важливого об’єкта.

Система надає адміністрації порту інформацію про виявлені дрони: їхнього виробника та модель, географічне розташування, унікальний ідентифікатор, висоту польоту та потенційні порушення обмежень щодо географічної зони або висоти.

Як відомо, Литва час від часу потерпає від нальотів метеозондів з контрабандою з території Білорусі, через які нерідко доводиться зупиняти роботу аеропорту Вільнюса. У більш рідкісних випадках перехоплювали й безпілотники з контрабандним вантажем.

Нещодавно писали, що Литва придбала у шведського виробника Saab радари нового покоління для виявлення повітряних загроз, які мають особливо допомогти з малими цілями.

Також Литва закупить безпілотники-перехоплювачі, випробувані в Україні.