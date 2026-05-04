В литовском порту установили систему обнаружения дронов

В литовском порту Клайпеда установили систему обнаружения дронов, которая должна помочь быстрее выявлять потенциальные угрозы и обеспечить безопасность этого стратегически важного объекта.

Об этом заявили администрация порта и министр транспорта Юрас Таминскас, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Администрация Клайпедского порта подписала контракт с эстонской технологической компанией "HexTech Solutions OÜ" на аренду системы дистанционной идентификации и обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Таминскас заявил, что новая система обнаружения дронов поможет лучше контролировать воздушное пространство порта, быстро выявлять угрозы и обеспечить безопасность этого стратегически важного объекта.

Система предоставляет администрации порта информацию об обнаруженных дронах: их производителя и модель, географическое положение, уникальный идентификатор, высоту полета и потенциальные нарушения ограничений по географической зоне или высоте.

Как известно, Литва время от времени страдает от налетов "гибридных" метеозондов с контрабандой с территории Беларуси, из-за которых нередко приходится останавливать работу аэропорта Вильнюса – от которого до границы всего 20 километров. В более редких случаях перехватывали и беспилотники с контрабандным грузом.

Недавно писали, что Литва приобрела у шведского производителя Saab радары нового поколения для обнаружения воздушных угроз, которые должны особенно помочь с малыми целями.

Также Литва закупит беспилотники-перехватчики, испытанные в Украине.