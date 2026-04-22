Литва закупить безпілотники-перехоплювачі, випробувані в Україні

Уряд Литви погодив закупівлю пробної партії безпілотників-перехоплювачів американського виробництва Merops AS-3 Surveyor, які Україна випробувала на полі бою.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Литовський уряд схвалив запит Міністерства оборони на придбання цих систем без застосування традиційної процедури державних закупівель. Якби цей виняток не застосували, то країна мала б оголосити тендер та обрати постачальника з найвигіднішою економічною пропозицією. Як зазначається, у Міноборони Литви наполягали на придбанні саме комплексів Merops через їх застосування в Україні.

"Ми хочемо придбати робочу, чітку, випробувану в Україні систему перехоплення Merops, яка дозволяє нам ефективно боротися з безпілотними авіаційними системами типу "Шахед", "Гербера" та різними аналогами за низькою ціною", – сказав міністр оборони Литви Робертас Каунас.

У своєму поданні до уряду міністр зазначив, що Агентство оборонних ресурсів має намір придбати в американського виробника Perennial Autonomy комплекси Merops AS-3 Surveyor з 48 безпілотними літальними апаратами без бойового заряду – 24 одиниці з тепловим та 24 з радіолокаційним датчиками. Одночасно будуть закуплені послуги з навчання та інтеграції радарів.

Нещодавно Каунас також повідомив, що у квітні до країни прибудуть додаткові радари ближнього радіуса дії, які посилять протиповітряну оборону.

Очікується, що цього року Литва виділить чверть свого оборонного бюджету на закупівлю озброєння, зокрема на придбання засобів спостереження за повітряним простором та протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у березні під час атак України по портах РФ довкола Петербурга кілька безпілотників збились з курсу і залетіли на територію балтійських держав.