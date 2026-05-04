В Естонії розпочались масштабні навчання за участю понад 12 тисяч військових

У понеділок, 4 травня, в Естонії розпочались військові навчання "Весняний шторм 2026", які триватимуть майже місяць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як зазначено, в найінтенсивнішій фазі навчань візьмуть участь понад 12 тисяч військовослужбовців Естонії та країн-союзників.

Метою нинішніх навчань є відпрацювання планування та проведення оборонних операцій спільно з естонською дивізією та союзниками в умовах конвенційної війни.

Паралельно посилюється взаємодія між підрозділами Естонії та союзних держав із залученням інших родів військ і командувань.

До плану навчань включені уроки на основі війни, розпочатої Росією проти України. Вони стосуються як оборонних дій, так і застосування безпілотних систем.

У рамках навчань естонські Сили оборони спільно з підприємствами оборонної промисловості протестують нові рішення в навчальних умовах.

"Весняний шторм 2026" відбудеться у кілька етапів з різною інтенсивністю. На початковому етапі, з 4 по 9 травня, пройдуть командно-штабні навчання дивізії.

У період з 10 по 22 травня на всій території Естонії відбудеться злагодження підрозділів, після чого пройдуть навчальні бої, переважно в південно-східній частині Естонії та на північному сході Латвії.

Заключний етап навчань відбудеться з 23 травня по 1 червня. Підрозділи проведуть бойові стрільби на Центральному полігоні Сил оборони.

"Весняний шторм 2026" – найбільші військові навчання цього року. Під час маневрів Сили оборони відпрацьовують планування та реалізацію військових операцій, а також покращують взаємодію між естонськими підрозділами та силами союзників.

У навчаннях беруть участь кадрові військові, військовослужбовці строкової служби, резервісти та представники дружніх країн. Перші подібні навчання відбулися у 2003 році. Цьогорічні навчання є двадцятими за рахунком.

