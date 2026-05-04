В Эстонии начались масштабные учения с участием более 12 тысяч военных

В понедельник, 4 мая, в Эстонии начались военные учения "Весенний шторм 2026", которые продлятся почти месяц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как указано, в самой интенсивной фазе учений примут участие более 12 тысяч военнослужащих Эстонии и стран-союзников.

Целью нынешних учений является отработка планирования и проведения оборонительных операций совместно с эстонской дивизией и союзниками в условиях конвенциональной войны.

Параллельно усиливается взаимодействие между подразделениями Эстонии и союзных государств с привлечением других родов войск и командований.

В план учений включены уроки на основе войны, начатой Россией против Украины. Они касаются как оборонительных действий, так и применения беспилотных систем.

В рамках учений эстонские Силы обороны совместно с предприятиями оборонной промышленности протестируют новые решения в учебных условиях.

"Весенний шторм 2026" пройдет в несколько этапов с разной интенсивностью. На начальном этапе, с 4 по 9 мая, пройдут командно-штабные учения дивизии.

В период с 10 по 22 мая на всей территории Эстонии состоится слаживание подразделений, после чего пройдут учебные бои, преимущественно в юго-восточной части Эстонии и на северо-востоке Латвии.

Заключительный этап учений состоится с 23 мая по 1 июня. Подразделения проведут боевые стрельбы на Центральном полигоне Сил обороны.

"Весенний шторм 2026" – крупнейшие военные учения этого года. Во время маневров Силы обороны отрабатывают планирование и реализацию военных операций, а также улучшают взаимодействие между эстонскими подразделениями и силами союзников.

В учениях принимают участие кадровые военные, военнослужащие срочной службы, резервисты и представители дружественных стран. Первые подобные учения состоялись в 2003 году. Нынешние учения являются двадцатыми по счету.

