Литва та Вірменія прагнуть домовитись про стратегічне партнерство

Литва має намір укласти угоду про стратегічне партнерство з Вірменією.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Згідно з декларацією, зареєстрованою минулого тижня, сторони прагнуть поглибити відносини на тлі активізації політичних зв’язків та розширення галузевої співпраці в останні роки.

За оцінкою Міністерства закордонних справ Литви, декларація зблизить Єреван з ЄС і стане "підтвердженням подальшого залучення та участі Литви в найважливіших процесах, що відбуваються в регіоні Південного Кавказу".

"З огляду на те, що вірменське суспільство та уряд дедалі сміливіше й чіткіше висловлюють прагнення до інтеграції в ЄС, підписання декларації відповідатиме пріоритетам зовнішньої політики Литви в питаннях "Східного партнерства", – йдеться в пояснювальній записці.

За даними МЗС, документ є важливим політичним сигналом у контексті червневих виборів до Національних зборів Вірменії.

Як зазначили в литовському МЗС, в останні роки Єреван прагне зменшити залежність від Росії, а стратегічне партнерство формалізує та визначить подальший напрямок експертної підтримки, яку Литва вже надає вірменським інститутам у реалізації демократичних реформ та реформ у сфері внутрішньої безпеки.

Документ, серед іншого, передбачає співпрацю у зміцненні потенціалу Вірменії у боротьбі з кібернетичними та гібридними загрозами. Особлива увага приділяється запобіганню дезінформації та зовнішньому втручанню.

Також планується підвищити статус Міжурядової литовсько-вірменської комісії з економічного співробітництва до формату Комісії з євроінтеграції.

У документі також зазначається, що в економічному співробітництві пріоритет надаватиметься високотехнологічним секторам, згадується заохочення спільних інноваційних проєктів та інвестицій.

Крім іншого, передбачено сприяння мобільності та зближенню суспільств, включаючи підтримку реформ щодо лібералізації візового режиму.

Висловлюється підтримка Литвою регіонального миру, зокрема мирної угоди, підписаної минулого року президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном за посередництва президента США Дональда Трампа.

Як повідомили у МЗС, двосторонні стратегічні партнерства найчастіше закріплюються шляхом ухвалення політичної декларації.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу заснувала Партнерську місію ЄС у Вірменії (EUPM Armenia) в рамках Спільної політики безпеки та оборони, що є черговим внеском у зусилля, спрямовані на посилення демократичної стійкості Вірменії та її здатності до кризового управління.

Як відомо, на початку 2025 року влада Вірменії офіційно взяла курс на вступ до ЄС.

У червні сторони досягли домовленості щодо порядку денного співпраці, зокрема у питаннях економічного розвитку та стійкості.