Литва и Армения стремятся договориться о стратегическом партнерстве

Литва намерена заключить соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Согласно декларации, зарегистрированной на прошлой неделе, стороны стремятся углубить отношения на фоне активизации политических связей и расширения отраслевого сотрудничества в последние годы.

По оценке Министерства иностранных дел Литвы, декларация сблизит Ереван с ЕС и станет "подтверждением дальнейшего привлечения и участия Литвы в важнейших процессах, происходящих в регионе Южного Кавказа".

"Учитывая то, что армянское общество и правительство все смелее и четче выражают стремление к интеграции в ЕС, подписание декларации будет соответствовать приоритетам внешней политики Литвы в вопросах "Восточного партнерства", – говорится в пояснительной записке.

По данным МИД, документ является важным политическим сигналом в контексте предстоящих в июне выборов в Национальное собрание Армении.

Как отметили в литовском МИД, в последние годы Ереван стремится уменьшить зависимость от России, а стратегическое партнерство формализует и определит дальнейшее направление экспертной поддержки, которую Литва уже предоставляет армянским институтам в реализации демократических реформ и реформ в сфере внутренней безопасности.

Документ, среди прочего, предусматривает сотрудничество в укреплении потенциала Армении в борьбе с кибернетическими и гибридными угрозами. Особое внимание уделяется предотвращению дезинформации и внешнего вмешательства.

Также планируется повысить статус Межправительственной литовско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству до формата Комиссии по евроинтеграции.

В документе также отмечается, что в экономическом сотрудничестве приоритет будут отдавать высокотехнологичным секторам, упоминается поощрение совместных инновационных проектов и инвестиций.

Помимо прочего, предусмотрено содействие мобильности и сближению обществ, включая поддержку реформ по либерализации визового режима.

Выражается поддержка Литвой мира в регионе, в частности мирного соглашения, подписанного в прошлом году президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Как сообщили в МИД, двусторонние стратегические партнерства чаще всего закрепляются путем принятия политической декларации.

Напомним, Совет Евросоюза основал Партнерскую миссию ЕС в Армении (EUPM Armenia) в рамках Общей политики безопасности и обороны, что является очередным вкладом в усилия, направленные на усиление демократической устойчивости Армении и ее способности к кризисному управлению.

Как известно, в начале 2025 года власти Армении официально взяли курс на вступление в ЕС.

В июне стороны достигли договоренности по повестке дня сотрудничества, в частности в вопросах экономического развития и устойчивости.