У Франції на 4-й день згортається нелегальна масова вечірка на території полігону

У Франції досі не роз’їхалися тисячі учасників нелегальної вечірки, що триває з 1 травня на території військового полігону в центральній частині країни.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

На 10 ранку 4 травня на території військового полігону поблизу міста Бурж лишалися ще близько 8 тисяч учасників масової нелегальної вечірки, яка зібралася там з п’ятниці, та близько 800 їхніх автомобілів.

Музичне обладнання ще працювало, проте чимало людей, зважаючи на дощову погоду, вже починали збиратися.

У розпал події в суботу там налічувалося від 20 тисяч (за оцінками влади) до 40 тисяч учасників (за оцінками організаторів).

На виїздах з полігону, дорогах повз засіяні поля, стоять близько двох десятків блокпостів поліції, де учасників вечірки перевіряють, встановлюють особи та виписують штрафи. У жандармерії відзвітували, що станом на ранок перевірили понад 19 600 осіб. Поблизу місця заходу чергують близько 600 правоохоронців.

Нагадаємо, учасники фестивалю несподівано почали з’їжджатися від ранку 1 травня, ігноруючи заборону проводити там подію. Місцева влада наголошувала на особливій небезпечності місця, оскільки йдеться про колишній військовий полігон, де можуть залишатися нерозірвані боєприпаси.

Глава МВС Франції планував вирушити на місце подій та зустрітися з поліцейськими, пожежниками та місцевими посадовцями.

Подібні нелегальні вечірки є поширеним явищем для багатьох країн Західної Європи. Зазвичай правоохоронці не намагаються розганяти їх, щоб це не призвело до нещасних випадків, але починають вживати заходів щодо учасників, коли вони роз’їжджаються.