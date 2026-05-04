Во Франции на 4-й день заканчивается нелегальная массовая вечеринка на территории полигона

Во Франции до сих пор не разошлись тысячи участников нелегальной вечеринки, которая продолжается с 1 мая на территории военного полигона в центральной части страны.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

На 10:00 4 мая на территории военного полигона вблизи города Бурж оставались еще около 8 тысяч участников массовой нелегальной вечеринки, собравшейся там с пятницы, и около 800 их автомобилей.

Музыкальное оборудование еще работало, однако немало людей, учитывая дождливую погоду, уже начинали собираться.

В разгар события в субботу насчитывалось от 20 тысяч (по оценкам властей) до 40 тысяч участников (по оценкам организаторов).

На выездах с полигона, дорогах мимо засеянных полей, стоят около двух десятков блокпостов полиции, где участников вечеринки проверяют, устанавливают личности и выписывают штрафы. В жандармерии сообщили, что по состоянию на утро проверили более 19 600 человек. Вблизи места мероприятия дежурят около 600 правоохранителей.

Напомним, участники фестиваля неожиданно начали съезжаться с утра 1 мая, игнорируя запрет на проведение там мероприятия. Местные власти подчеркивали особую опасность места, поскольку речь идет о бывшем военном полигоне, где могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.

Глава МВД Франции планировал отправиться на место событий и встретиться с полицейскими, пожарными и местными чиновниками.

Подобные нелегальные вечеринки – распространенное явление для многих стран Западной Европы. Обычно правоохранители не пытаются их разгонять, чтобы это не привело к несчастным случаям, но начинают принимать меры в отношении участников, когда те расходятся.