ЗМІ: європейська розвідка розповіла про параноїдальне посилення охорони Путіна

За даними розвідки однієї з європейських країн, останнім часом у РФ радикально посилили заходи безпеки для очільника Кремля Владіміра Путіна, побоюючись замаху на нього.

Про це повідомляє CNN з посиланням на отриману доповідь розвідки неназваної європейської країни, пише "Європейська правда".

Згідно з документом, розвідувальна служба має дані про радикальне посилення заходів безпеки для запобігання потенційним замахам на правителя Росії Владіміра Путіна чи держперевороту.

Деякі посилені заходи почали впроваджувати невдовзі після успішного замаху на російського генерала-топпосадовця у грудні (ймовірно, йдеться про генерал-лейтенанта Сарварова, якого підірвали в авто. – Ред.).

Зокрема, зараз безпосередній охороні, кухарям та фотографам, які обслуговують Путіна, заборонено користуватись громадським транспортом. Також співробітникам, які перебувають близько до нього, дозволено використовувати телефони лише без доступу до інтернету.

Особи, які йдуть на прийом до Путіна, проходять подвійну безпекову перевірку.

Безпекова команда, що опікується охороною Владіміра Путіна, віднедавна радикально скоротила кількість місць, які він відвідує. У тому числі Путін і члени родини перестали їздити у "традиційні" резиденції у Московській області та у Валдаї. Також за цей рік очільник Кремля жодного разу не їздив на військові об’єкти, хоча у 2025 році таких візитів було чимало.

Ще з 2022 року Путін почав проводити значно більше часу у бункерах з підвищеним захистом, іноді перебуваючи там цілими тижнями – часто у Краснодарському краї.

Також у доповіді зазначають, що з березня Кремль та особисто Путін особливо стурбовані потенційними витоками важливої інформації та потенційною підготовкою держперевороту. Зокрема, Владімір Путін нібито особливо побоюється креативного замаху за допомогою безпілотників за задумом частини російської політичної еліти, що невдоволена або налякана перспективою подальшого розвитку подій для Росії.

До потенційних змовників у Путіна нібито відносять у тому числі колишнього очільника Міноборони, теперішнього секретаря Ради безпеки Сергєя Шойгу – оскільки він зберігає вплив та авторитет серед топпосадовців військового керівництва. У цьому контексті вказують також на арешт 5 березня колишнього заступника й близького колеги Шойгу Руслана Цалікова за корупційними звинуваченнями – у цьому бачать сигнал, що невдовзі і сам Шойгу може опинитися під якимось розслідуванням.

