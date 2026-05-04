СМИ: европейская разведка рассказала о параноидальном усилении охраны Путина

По данным разведки одной из европейских стран, в последнее время в РФ радикально усилили меры безопасности для главы Кремля Владимира Путина, опасаясь покушения на него.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на полученный доклад разведки неназванной европейской страны, пишет "Европейская правда".

Согласно документу, разведывательная служба имеет данные о радикальном усилении мер безопасности для предотвращения потенциальных покушений на правителя России Владимира Путина или госпереворота.

Некоторые усиленные меры начали внедрять вскоре после успешного покушения на российского топ-генерала в декабре (вероятно, речь идет о генерал-лейтенанте Сарварове, которого взорвали в авто. – Ред.).

В частности, сейчас непосредственной охране, поварам и фотографам, которые обслуживают Путина, запрещено пользоваться общественным транспортом. Также сотрудникам, которые находятся близко к нему, разрешено использовать телефоны только без доступа к интернету.

Лица, которые идут на прием к Путину, проходят двойную проверку безопасности.

Команда безопасности, занимающаяся охраной Владимира Путина, с недавних пор радикально сократила количество мест, которые он посещает. В том числе Путин и члены семьи перестали ездить в "традиционные" резиденции в Московской области и в Валдае. Также за этот год глава Кремля ни разу не ездил на военные объекты, хотя в 2025 году таких визитов было немало.

Еще с 2022 года Путин начал проводить значительно больше времени в бункерах с повышенной защитой, иногда находясь там целыми неделями – часто в Краснодарском крае.

Также в докладе отмечают, что с марта Кремль и лично Путин особенно обеспокоены потенциальными утечками важной информации и потенциальной подготовкой госпереворота. В частности, Владимир Путин якобы особенно опасается креативного покушения с помощью беспилотников по замыслу части российской политической элиты, которая недовольна или напугана перспективой дальнейшего развития событий для России.

К потенциальным заговорщикам у Путина якобы относят в том числе бывшего главу Минобороны, нынешнего секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу – поскольку он сохраняет влияние и авторитет среди топ-чиновников военного руководства. В этом контексте указывают также на арест 5 марта бывшего заместителя и близкого коллеги Шойгу Руслана Цаликова по коррупционным обвинениям – в этом видят сигнал, что вскоре и сам Шойгу может оказаться под каким-то расследованием.

