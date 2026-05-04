ЗМІ: у ЄС вважають можливим напад РФ у найближчі два роки, поки Трамп на посаді

У Європі вважають, що наступні два роки можуть стати для Росії ідеальною нагодою перевірити НАТО на міцність

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Politico на основі спілкування з трьома політиками ЄС, які мають безпосереднє уявлення про хід обговорень.

За їх словами, представники оборонних відомств та законодавці побоюються, що Кремль вважатиме найближчі один-два роки – поки Дональд Трамп ще перебуває в Білому домі, а ЄС ще не зміцнив свій військовий потенціал – часом для перевірки міцності НАТО.

"Щось може статися дуже скоро – у Росії з’явилося вікно можливостей", – сказав Міка Аалтола, фінський депутат від правоцентристської партії, член комітету з закордонних справ Європейського парламенту.

"США виходять з Європи, трансатлантичні відносини в руїнах, а ЄС ще не повністю готовий самостійно взяти на себе відповідальність", – додав він.

Хоча представники оборонних відомств та політичні діячі не виключають, що Путін може розпочати наземну операцію в країні-члені НАТО, вони вважають це малоймовірним, зважаючи на те, наскільки Росія виснажена війною в Україні, за словами одного впливового дипломата НАТО та трьох європейських представників оборонних відомств, яким було надано анонімність.

Натомість набагато ймовірніше, що він зробить щось більш цілеспрямоване або здійснить вторгнення, покликане створити неоднозначність, сподіваючись посіяти розбрат у НАТО щодо того, чи відповідає ця дія порогу, необхідному для запуску статті 5 про взаємну оборону, чи ні, сказав Аалтола.

Стаття 5 проголошує, що союзники повинні розглядати збройний напад на одного з них "як збройний напад на всіх", але Трамп назвав НАТО "паперовим тигром". Він має залишити посаду в січні 2029 року.

Хоча європейські витрати на оборону різко зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, повний ефект буде відчутний на місцях лише через кілька років, згідно з "Дорожньою картою оборонної готовності" ЄС. Згідно з дорожньою картою, блок хоче бути готовим до "надійного стримування своїх супротивників та реагування на будь-яку агресію" до 2030 року.

Європа не є єдиною у своїх оцінках серйозності безпосередньої російської загрози. Існує певна напруга між політиками з таких країн, як Фінляндія та Литва, які б'ють на сполох і стверджують, що Європі терміново потрібно посилити свою протиракетну та оборонну готовність на тлі затримок з поставками американської зброї через війну в Ірані, та більш обережним підходом в Естонії та самому НАТО, де офіційні особи заявляють, що будь-яка паніка грає на руку Путіну.

Але ті, хто применшує загрозу, ризикують ввести Європу в оману щодо безпеки, сказав Аалтола. Це "насправді найгірше, що можна створити в демократичних країнах", сказав він.

Як повідомлялося, естонські політики стверджують, що заяви президента Володимира Зеленського про можливу підготовку РФ до нападу на країни Балтії не сприяють співпраці.

А прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене запропонувала уникати риторики залякування у відповідь на заяви Зеленського.