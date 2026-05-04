Частина Литви потерпає від диму лісових пожеж у Білорусі

Лісові пожежі в Білорусі, як очікується, призведуть до підвищення рівня забруднення повітря твердими частинками в Литві, особливо на півдні країни, де мешканці повідомляють про запах гару.

Про це повідомляє LRT з посиланням на дані Національного центру громадського здоров’я, інформує "Європейська правда".

За інформацією адміністрації Варенського району, пожежа поблизу кордону з селом Шейвенай спалахнула близько 16:50 у суботу і поширилася, а дим потягнувся в бік сіл Кабеляй та Капінішкіай.

Вночі вогонь перекинувся на територію Литви, де його загасили бригади Державного лісового господарства та Пожежно-рятувальної служби. Пожежу на литовській стороні було взято під контроль до 06:00 неділі, хоча пожежники залишаються на місці для моніторингу ситуації.

Муніципалітет повідомив, що пожежа в Білорусі все ще триває, а дим, просуваючись у бік Друскінінкай, затягує села Шейвенай, Пашчай, Кабеляй, Марцинкони, Маргіони та Склеряй.

Влада заявила, що безпосередньої небезпеки для мешканців немає, але порадила обмежити час перебування на вулиці.

Пожежно-рятувальна служба повідомила, що через відсутність інформації від білоруської влади точні масштаби пожежі залишаються неясними.

Згідно з оцінками, проведеними на рівні ЄС, екстремальні погодні умови, що фіксувалися в Європі минулого літа, призвели до короткострокових економічних втрат у розмірі щонайменше 43 млрд євро, а до 2029 року ці витрати, як очікується, зростуть до 126 млрд євро.

Торік влітку Європейський Союз зазнав найгіршого сезону лісових пожеж за всю свою історію – випалені площі перевищили 1 мільйон гектарів.