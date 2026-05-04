Часть Литвы страдает от дыма лесных пожаров в Беларуси

Лесные пожары в Беларуси, как ожидается, приведут к повышению уровня загрязнения воздуха твердыми частицами в Литве, особенно на юге страны, где жители сообщают о запахе гари.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные Национального центра общественного здоровья, информирует "Европейская правда".

По информации администрации Варенского района, пожар вблизи границы с селом Шейвенай вспыхнул около 16:50 в субботу и распространился, а дым потянулся в сторону сел Кабеляй и Капинишкиай.

Ночью огонь перекинулся на территорию Литвы, где его потушили бригады Государственного лесного хозяйства и Пожарно-спасательной службы. Пожар на литовской стороне был взят под контроль к 06:00 воскресенья, хотя пожарные остаются на месте для мониторинга ситуации.

Муниципалитет сообщил, что пожар в Беларуси все еще продолжается, а дым, продвигаясь в сторону Друскининкай, охватывает деревни Шейвенай, Пашчай, Кабеляй, Марцинконы, Маргионы и Склеряй.

Власти заявили, что непосредственной опасности для жителей нет, но посоветовали ограничить время пребывания на улице.

Пожарно-спасательная служба сообщила, что из-за отсутствия информации от белорусских властей точные масштабы пожара остаются неясными.

Согласно оценкам, проведенным на уровне ЕС, экстремальные погодные условия, фиксировавшиеся в Европе прошлым летом, привели к краткосрочным экономическим потерям в размере не менее 43 млрд евро, а к 2029 году эти затраты, как ожидается, вырастут до 126 млрд евро.

Прошлым летом Европейский Союз пережил худший сезон лесных пожаров за всю свою историю – выжженные площади превысили 1 миллион гектаров.