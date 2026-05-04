РФ погрожує Австрії "жорсткою" відповіддю на видворення своїх дипломатів

Російська сторона пригрозила Австрії "жорсткою реакцією" на рішення Відня вислати трьох російських дипломатів.

Про це йдеться в заяві посольства РФ в Австрії, повідомляє "Європейська правда".

Дипломатичне представництво РФ назвало такий крок австрійської сторони "виключно політично мотивованим".

"Жорстка реакція Москви на ці абсолютно необдумані дії австрійської сторони, безсумнівно, не забариться. Уся відповідальність за подальше погіршення двосторонніх відносин, які й без того перебувають на найнижчому в сучасній історії рівні, повністю лягає на Відень", – зазначили в російському посольстві.

Раніше стало відомо, що Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата через потенційне шпигунство.

У лютому 2023 року через звинувачення у шпигунстві з Австрії були вислані чотири російські "дипломати".

Навесні 2024 року Міністерство закордонних справ Австрії вирішило оголосити двох працівників посольства Росії персонами нон грата через те, що їхня діяльність "несумісна з дипломатичним статусом".