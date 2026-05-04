Россия угрожает Австрии "жестким" ответом на высылку своих дипломатов

Российская сторона пригрозила Австрии "жесткой реакцией" на решение Вены выслать трех российских дипломатов.

Об этом говорится в заявлении посольства России в Австрии, сообщает "Европейская правда".

Дипломатическое представительство РФ назвало такой шаг австрийской стороны "исключительно политически мотивированным".

"Жесткая реакция Москвы на эти абсолютно необдуманные действия австрийской стороны, несомненно, не заставит себя ждать. Вся ответственность за дальнейшее ухудшение двусторонних отношений, которые и без того находятся на самом низком в современной истории уровне, полностью ложится на Вену", – отметили в российском посольстве.

Ранее стало известно, что Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата из-за потенциального шпионажа.

В феврале 2023 года из-за обвинений в шпионаже из Австрии были высланы четыре российских "дипломата".

Весной 2024 года Министерство иностранных дел Австрии решило объявить двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что их деятельность "несовместима с дипломатическим статусом".