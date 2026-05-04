Стармер і фон дер Ляєн обговорили участь Британії у допомозі на 90 млрд євро для України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрілись на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані і обговорили, зокрема, участь Лондона у проєкті надання Україні позики на суму 90 млрд євро протягом 2026-27 років.

Про це йдеться у спільній заяві Стармера і фон дер Ляєн за підсумками зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, фон дер Ляєн і Стармер в ході зустрічі розглянули план Великої Британії взяти участь у наданні ЄС кредиту Україні на суму 90 млрд євро.

Лідери погодилися, що це "стане важливим кроком уперед у відносинах між ЄС та Великою Британією у сфері оборонної промисловості".

"Ми підкреслили нашу непохитну підтримку українського народу та високо оцінили його стійкість і мужність, проявлені в останні тижні та місяці", – йдеться у заяві.

На зустрічі також було домовлено розпочати переговори щодо участі Великої Британії у Фонді Європейської ради з інновацій, зокрема у Фонді Scaleup Europe, який надаватиме підтримку перспективним високотехнологічним підприємствам із високими темпами зростання у розширенні масштабів діяльності та сприятиме реалізації амбіцій ЄС і Великої Британії щодо утримання найбільш перспективних інноваторів у Європі.

"Ми зазирнули в майбутнє, звернувши увагу на майбутній саміт ЄС – Велика Британія, і погодилися з тим, що важливо ставити перед собою амбітні цілі щодо того, чого ми можемо досягти разом на благо обох сторін", – резюмується у заяві.

Як повідомляла "Європейська правда", Велика Британія готується розпочати переговори щодо приєднання до плану ЄС з надання Україні допомоги на суму 90 млрд євро.

Згодом у Єврокомісії уточнили, що Британія має виконати три умови, щоб доєднатися до проєкту надання Україні позики на суму 90 млрд євро протягом 2026-27 років.