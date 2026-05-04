Стармер и фон дер Ляйен обсудили участие Британии в помощи на 90 млрд евро для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване и обсудили, в частности, участие Лондона в проекте предоставления Украине займа на сумму 90 млрд евро в течение 2026-27 годов.

Об этом говорится в совместном заявлении Стармера и фон дер Ляйен по итогам встречи, сообщает "Европейская правда".

Лидеры согласились, что это "станет важным шагом вперед в отношениях между ЕС и Великобританией в сфере оборонной промышленности", – говорится в заявлении.

"Мы подчеркнули нашу непоколебимую поддержку украинского народа и высоко оценили его стойкость и мужество, проявленные в последние недели и месяцы"

На встрече также была достигнута договоренность начать переговоры об участии Великобритании в Фонде Европейского совета по инновациям, в частности в Фонде Scaleup Europe, который будет оказывать поддержку перспективным высокотехнологичным предприятиям с высокими темпами роста в расширении масштабов деятельности и способствовать реализации амбиций ЕС и Великобритании по удержанию наиболее перспективных инноваторов в Европе.

"Мы заглянули в будущее, обратив внимание на предстоящий саммит ЕС-Великобритания, и согласились с тем, что важно ставить перед собой амбициозные цели относительно того, чего мы можем достичь вместе на благо обеих сторон", – резюмируется в заявлении.

Как сообщала "Европейская правда", Великобритания готовится начать переговоры о присоединении к плану ЕС по предоставлению Украине помощи на сумму 90 млрд евро.

Впоследствии в Еврокомиссии уточнили, что Великобритания должна выполнить три условия, чтобы присоединиться к проекту предоставления Украине займа на сумму 90 млрд евро в течение 2026-27 годов.