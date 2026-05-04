Фінські військові пояснили, чому не збили дрони, що порушили повітряний простір

Фінські військові не намагалися перехопити дрони, які порушили повітряний простір Фінляндії у неділю, 3 травня, через безпосередню близькість до кордону з РФ.

Про це Yle розповіли в Оборонних силах Фінляндії, повідомляє "Європейська правда".

Фінські військові й раніше зазначали, що не перехоплюють дрони, доки їх не ідентифіковано з упевненістю, і не вживають заходів, якщо існує ризик, що боєприпаси можуть потрапити на територію Росії.

"У мирний час перехоплення дронів неможливе безпосередньо біля кордону або в повітряному просторі іншої держави", – пояснили в пресслужбі Оборонних сил.

У неділю Оборонні сили ввели тимчасову заборону на польоти в районі Котка та Хаміна у східній частині Фінської затоки. Це необхідно для того, щоб унеможливити присутність іншого повітряного руху в цьому районі. У такій ситуації військові отримують більше свободи для перехоплення дронів або інших можливих загроз.

Розслідуванням порушення повітряного простору займається Прикордонна служба, а Оборонні сили не коментують, чи вдалося ідентифікувати дрони.

За наявною інформацією, дрони залетіли до Фінляндії з півдня і прямували до східної частини Фінської затоки.

"Виявлені у фінському повітряному просторі дрони не перетинали територію країни, а деякий час летіли вздовж кордону, а потім попрямували на схід, покинувши повітряний простір Фінляндії", – повідомили в Оборонних силах.

Нагадаємо, в останні дні березня і на початку квітня на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли чотири безпілотники, які ідентифікували як українські апарати, що мали атакувати територію РФ.

3 травня президент Володимир Зеленський у Єревані запропонував прем’єру Фінляндії підписати угоду щодо дронів.