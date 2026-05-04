Финские военные объяснили, почему не сбили дроны, нарушившие воздушное пространство

Финские военные не пытались перехватить дроны, которые нарушили воздушное пространство Финляндии в воскресенье, 3 мая, из-за непосредственной близости к границе с РФ.

Об этом Yle рассказали в Силах обороны Финляндии, сообщает "Европейская правда".

Финские военные и ранее отмечали, что не перехватывают дроны, пока они уверенно не идентифицированы, и не принимают меры, если существует риск, что боеприпасы могут попасть на территорию России.

"В мирное время перехват дронов невозможен непосредственно у границы или в воздушном пространстве другого государства", – пояснили в пресс-службе Оборонных сил.

В воскресенье Силы обороны ввели временный запрет на полеты в районах Котка и Хамина в восточной части Финского залива. Это необходимо для того, чтобы исключить присутствие другого воздушного движения в этом районе. В такой ситуации военные получают больше свободы для перехвата дронов или других возможных угроз.

Расследованием нарушения воздушного пространства занимается Пограничная служба, а Силы обороны не комментируют, удалось ли идентифицировать дроны.

По имеющейся информации, дроны залетели в Финляндию с юга и направлялись к восточной части Финского залива.

"Обнаруженные в финском воздушном пространстве дроны не пересекали территорию страны, а некоторое время летели вдоль границы, а затем направились на восток, покинув воздушное пространство Финляндии", – сообщили в Оборонных силах.

Напомним, в последние дни марта и в начале апреля на юго-востоке Финляндии в разных местах нашли четыре беспилотника, их идентифицировали как украинские аппараты, которые должны были атаковать территорию РФ.

3 мая президент Владимир Зеленский в Ереване предложил премьеру Финляндии подписать соглашение о дронах.