Сибіга зустрівся з лідеркою білоруської опозиції

Новини — Понеділок, 4 травня 2026, 17:19 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані зустрівся з лідеркою білоруської демократичної опозиції в екзилі Світланою Тихановською.

Про це він розповів у своїх соцмережах, пише "Європейська правда". 

Сибіга зазначив, що на зустрічі з Тихановською вони обговорили розвиток ситуації у Білорусі та зростаючі безпекові загрози з боку Росії через присутність на білоруській території. 

"Москва дедалі більше втягує Білорусь у свою війну проти України, перетворюючи її на платформу для агресії – не лише проти нашої країни, а всієї Європи. Важливо, щоб білоруський народ не став заручником режиму Лукашенка, який несе повну відповідальність за сприяння агресії", – пише Сибіга. 

Він зазначив, що Україна продовжить взаємодію з демократичними силами Білорусі "задля регіональної стабільності, безпеки та майбутнього, де Білорусь буде контрибутором миру, а не війни". 

Сибіга також висловив переконання, що рано чи пізно білоруси вивільняться з-під влади авторитарного режиму Лукашенка і вільна незалежна Білорусь "займе своє повноправне місце у європейській спільноті демократичних країн". 

Нагадаємо, у березні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує розмістити у Білорусі станції управління далекобійними дронами.

Офіційний Київ планує призначити спецпредставника України з питань Білорусі та білоруської спільноти.

"Нам із Росією просто нічого не світить. Люди всередині Білорусі навіть чіткіше це відчувають".

