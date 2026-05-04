Сибіга зустрівся з лідеркою білоруської опозиції

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані зустрівся з лідеркою білоруської демократичної опозиції в екзилі Світланою Тихановською.

Про це він розповів у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що на зустрічі з Тихановською вони обговорили розвиток ситуації у Білорусі та зростаючі безпекові загрози з боку Росії через присутність на білоруській території.

I had a meeting with Belarusian opposition leader @Tsihanouskaya.



We discussed the evolving situation in Belarus and the growing security threats posed by Russia with the use of Belarusian territory. Moscow is increasingly dragging Belarus into its war against Ukraine, turning… pic.twitter.com/4GvZRsIw61 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 4, 2026

"Москва дедалі більше втягує Білорусь у свою війну проти України, перетворюючи її на платформу для агресії – не лише проти нашої країни, а всієї Європи. Важливо, щоб білоруський народ не став заручником режиму Лукашенка, який несе повну відповідальність за сприяння агресії", – пише Сибіга.

Він зазначив, що Україна продовжить взаємодію з демократичними силами Білорусі "задля регіональної стабільності, безпеки та майбутнього, де Білорусь буде контрибутором миру, а не війни".

Сибіга також висловив переконання, що рано чи пізно білоруси вивільняться з-під влади авторитарного режиму Лукашенка і вільна незалежна Білорусь "займе своє повноправне місце у європейській спільноті демократичних країн".

Нагадаємо, у березні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує розмістити у Білорусі станції управління далекобійними дронами.

Офіційний Київ планує призначити спецпредставника України з питань Білорусі та білоруської спільноти.

Читайте також інтерв’ю Тихановської "ЄвроПравді": "Нам із Росією просто нічого не світить. Люди всередині Білорусі навіть чіткіше це відчувають".