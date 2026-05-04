Сибига встретился с лидером белорусской оппозиции

Новости — Понедельник, 4 мая 2026, 17:19 — Мария Емец

Министр иностранных дел Андрей Сибига на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване встретился с лидером белорусской демократической оппозиции Светланой Тихановской.

Об этом он рассказал в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что на встрече с Тихановской они обсудили развитие ситуации в Беларуси и растущие угрозы безопасности со стороны России из-за присутствия на белорусской территории. 

"Москва все больше втягивает Беларусь в свою войну против Украины, превращая ее в платформу для агрессии – не только против нашей страны, а всей Европы. Важно, чтобы белорусский народ не стал заложником режима Лукашенко, который несет полную ответственность за содействие агрессии", – пишет Сибига.

Он отметил, что Украина продолжит взаимодействие с демократическими силами Беларуси "для региональной стабильности, безопасности и будущего, где Беларусь будет контрибутором мира, а не войны".

Сибига также выразил убеждение, что рано или поздно белорусы высвободятся из-под власти авторитарного режима Лукашенко и свободная независимая Беларусь "займет свое полноправное место в европейском сообществе демократических стран".

Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует разместить в Беларуси станции управления дальнобойными дронами.

Официальный Киев планирует назначить спецпредставителя Украины по вопросам Беларуси и белорусского сообщества.

Читайте также интервью Тихановской "ЕвроПравде": "Нам с Россией просто ничего не светит. Люди внутри Беларуси даже четче это чувствуют".

