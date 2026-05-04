Сибига встретился с лидером белорусской оппозиции

Министр иностранных дел Андрей Сибига на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване встретился с лидером белорусской демократической оппозиции Светланой Тихановской.

Об этом он рассказал в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что на встрече с Тихановской они обсудили развитие ситуации в Беларуси и растущие угрозы безопасности со стороны России из-за присутствия на белорусской территории.

I had a meeting with Belarusian opposition leader @Tsihanouskaya.



We discussed the evolving situation in Belarus and the growing security threats posed by Russia with the use of Belarusian territory. Moscow is increasingly dragging Belarus into its war against Ukraine, turning… pic.twitter.com/4GvZRsIw61 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 4, 2026

"Москва все больше втягивает Беларусь в свою войну против Украины, превращая ее в платформу для агрессии – не только против нашей страны, а всей Европы. Важно, чтобы белорусский народ не стал заложником режима Лукашенко, который несет полную ответственность за содействие агрессии", – пишет Сибига.

Он отметил, что Украина продолжит взаимодействие с демократическими силами Беларуси "для региональной стабильности, безопасности и будущего, где Беларусь будет контрибутором мира, а не войны".

Сибига также выразил убеждение, что рано или поздно белорусы высвободятся из-под власти авторитарного режима Лукашенко и свободная независимая Беларусь "займет свое полноправное место в европейском сообществе демократических стран".

Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует разместить в Беларуси станции управления дальнобойными дронами.

Официальный Киев планирует назначить спецпредставителя Украины по вопросам Беларуси и белорусского сообщества.

