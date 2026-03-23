Зеленський: РФ планує розмістити у Білорусі станції управління далекобійними дронами
В України є інформація, що РФ планує розмістити у Білорусі чотири станції управління безпілотниками дальнього радіуса дії.
Про це президент України Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка, пише "Європейська правда".
За словами глави держави, є чітка інформація, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі.
"Будемо реагувати відповідно. Доручив Олегу Іващенку поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які можемо зробити відкритими", – зазначив президент.
Нагадаємо, 18 лютого Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.
Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю незалежному білоруському медіа "Зеркало" розповів, що Україна розробляє правову базу для продовження цієї санкційної політики.
Читайте інтерв’ю з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською: "Нам із Росією просто нічого не світить. Люди всередині Білорусі навіть чіткіше це відчувають"