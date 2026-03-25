У МЗС розповіли, чим буде займатися спецпредставник з Білорусі

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий розповів, чим буде займатися спецпредставник з Білорусі, якого незабаром планують призначити.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, пише кореспондентка "Європейської правди".

Наприкінці лютого Зеленський повідомив, що Міністерство закордонних справ готує кандидатури на посаду спеціального представника з питань Білорусі та білоруської спільноти в Європі.

За словами Тихого, глава МЗС Андрій Сибіга буде відбирати кандидатів та пропонувати Зеленському.

"Призначення спецпредставника по Білорусі дозволить скоординувати краще і тиск на режим, нейтралізацію загроз, які від нього йдуть, і підтримку демократичних білорусів, які хочуть жити в демократичній європейській Білорусі", – пояснив речник МЗС.

Він додав, що робота триває.

Про плани такого призначення раніше заявляв Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді".

Нагадаємо, наприкінці січня президент України провів першу офіційну зустріч з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською.

За словами Тихановської, результат цієї зустрічі полягає у тому, що коли вона сказала, що хотіла б приїхати в Україну – Зеленський погодився на це.

