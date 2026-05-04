Португалія посилює правила отримання громадянства на тлі різкого зростання міграції

У зв’язку з тим, що кількість іноземців у Португалії досягла безпрецедентного рівня, президент країни Антоніу Жозе Сегуру підписав закон, який подвоїть термін, необхідний іноземцям для отримання громадянства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Законопроєкт, який був ухвалений парламентом минулого року за підтримки Соціал-демократичної партії та ультраправої партії Chega, подовжить термін, необхідний більшості іноземців для отримання громадянства, з п’яти до десяти років.

Проте президент висловив сподівання, що законодавчі зміни не вплинуть на розгляд заяв, які вже перебувають на стадії обробки.

"Це стало б небажаним порушенням довіри до держави як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні", – сказав Сегуру.

Масовий приплив іммігрантів до Португалії на тлі пандемії коронавірусу створив навантаження на житловий фонд, систему охорони здоров’я та сферу громадських послуг країни.

За даними Португальського агентства з питань інтеграції, міграції та надання притулку, рекордна кількість у 1,5 мільйона мешканців – близько 15% від загальної чисельності населення – зараз походить з-за кордону, що майже втричі перевищує показник 2019 року.

Згідно із законом, громадяни Бразилії, Анголи та інших португаломовних країн повинні будуть чекати сім років, щоб отримати громадянство, замість п’яти.

Цей крок є останнім у боротьбі Португалії за скорочення значного відставання у розгляді заяв на імміграцію, зокрема тих, що пов’язані з програмою "золотих віз".

"Золота віза", яка пропонує неєвропейцям прискорений шлях до отримання посвідки на проживання, зокрема через інвестиції на суму не менше 500 000 євро у відповідні фонди, наразі дозволяє інвесторам подавати заявку на отримання громадянства через п’ять років після реєстрації в програмі.

Нагадаємо, парламент Швеції ухвалив у середу, 29 квітня, закон, який запроваджує нові вимоги щодо отримання громадянства.

Також нещодавно уряд Фінляндії подав на розгляд парламенту законопроєкт про депортацію та заборону на в’їзд, мета якого – пришвидшити висилку з країни шукачів притулку, яким було відмовлено.