Португалия ужесточает правила получения гражданства на фоне резкого роста миграции

В связи с тем, что количество иностранцев в Португалии достигло беспрецедентного уровня, президент страны Антониу Жозе Сегуру подписал закон, который удвоит срок, необходимый иностранцам для получения гражданства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Законопроект, который был принят парламентом в прошлом году при поддержке Социал-демократической партии и ультраправой партии Chega, продлит срок, необходимый большинству иностранцев для получения гражданства, с пяти до десяти лет.

Однако президент выразил надежду, что законодательные изменения не повлияют на рассмотрение заявлений, которые уже находятся на стадии обработки.

"Это стало бы нежелательным нарушением доверия к государству как на внутреннем, так и на международном уровне", – сказал Сегуру.

Массовый приток иммигрантов в Португалию на фоне пандемии коронавируса создал нагрузку на жилой фонд, систему здравоохранения и сферу общественных услуг страны.

По данным Португальского агентства по вопросам интеграции, миграции и предоставления убежища, рекордное количество в 1,5 миллиона жителей – около 15 % от общей численности населения – сейчас родом из-за рубежа, что почти втрое превышает показатель 2019 года.

Согласно закону, граждане Бразилии, Анголы и других португалоязычных стран должны будут ждать семь лет, чтобы получить гражданство, вместо пяти.

Этот шаг является последним в борьбе Португалии за сокращение значительного отставания в рассмотрении заявлений на иммиграцию, в частности тех, которые связаны с программой "золотых виз".

"Золотая виза", которая предлагает неевропейцам ускоренный путь к получению вида на жительство, в частности через инвестиции на сумму не менее 500 000 евро в соответствующие фонды, в настоящее время позволяет инвесторам подавать заявку на получение гражданства через пять лет после регистрации в программе.

