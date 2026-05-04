Глава МЗС Німеччини закликав Європу вчитися швидкості інновацій в України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що скорочення чисельності американських військ в його країні має мотивувати Європу пришвидшуватися у власних військових спроможностях, орієнтуючись на приклад України.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр заявив під час візиту до Греції, повідомляє Politico.

Вадефуль заявив, що Європі слід наслідувати приклад оборонно-технологічної революції України.

"Приклад України показує, що військові можливості можна розвивати та надавати набагато швидше, ніж ми це робили в Європі протягом останніх десятиліть", – зазначив глава МЗС Німеччини.

У своєму виступі в Афінах німецький міністр прокоментував рішення США вивести частину контингенту з Німеччини. Посадовець переконаний, що цей крок має стати стимулом для європейців розвивати власні оборонні спроможності.

"Ми повинні розглядати це як поновлений заклик до швидшого розвитку та розгортання власних можливостей, цього просто неможливо уникнути", – сказав Вадефуль.

Раніше німецький міністр закордонних справ висловив впевненість, що в Європі не виникне жодних прогалин у потенціалі стримування НАТО через рішення США скоротити чисельність свого контингенту у Німеччині.

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.

