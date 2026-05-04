Глава МИД Германии призвал Европу брать пример с темпов инноваций в Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что сокращение численности американских войск в его стране должно побудить Европу ускорить развитие собственного военного потенциала, ориентируясь на пример Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр заявил во время визита в Грецию, сообщает Politico.

Вадефуль заявил, что Европе следует последовать примеру оборонно-технологической революции Украины.

"Пример Украины показывает, что военные возможности можно развивать и наращивать гораздо быстрее, чем мы это делали в Европе на протяжении последних десятилетий", – отметил глава МИД Германии.

В своем выступлении в Афинах немецкий министр прокомментировал решение США вывести часть контингента из Германии. Чиновник убежден, что этот шаг должен стать стимулом для европейцев развивать собственные оборонные возможности.

"Мы должны рассматривать это как новый призыв к более быстрому развитию и развертыванию собственных возможностей, этого просто невозможно избежать", – сказал Вадефуль.

Ранее немецкий министр иностранных дел выразил уверенность, что в Европе не возникнет никаких пробелов в потенциале сдерживания НАТО из-за решения США сократить численность своего контингента в Германии.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.

