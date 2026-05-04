Глава МЗС Німеччини висловився про виведення військ США з країни

Німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль переконаний, що в Європі не виникне жодних прогалин у потенціалі стримування НАТО через рішення США скоротити чисельність свого контингенту у Німеччині.

Заяву очільника німецького зовнішньополітичного відомства наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Вадефуль додав, що Німеччина також повинна налагодити тісний діалог зі Сполученими Штатами щодо того, які рішення вже остаточно прийнято, і які варіанти має Берлін, щоб вплинути на ці рішення.

"Ми маємо сприймати це як новий заклик до швидшого розвитку та розгортання наших власних сил. Іншого виходу з цієї ситуації немає", – заявив Вадефуль на пресконференції в Афінах.

Нагадаємо, у п’ятницю представники Пентагону заявили, що виводять 5 тисяч військовослужбовців із Німеччини та передислокують їх до США та на інші позиції за кордоном.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи рішення Вашингтона, заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.