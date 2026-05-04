В естонському місті 9 травня вивісять портрет Путіна в образі Гітлера

В естонській Нарві, що межує з Росією, 9 травня планують розмістити на стіні місцевого замку плакат, на якому російського правителя Владіміра Путіна зображено в образі Адольфа Гітлера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Починаючи з 2023 року, Нарвський музей вивішує на своїх стінах плакат, де Путіна оголошено воєнним злочинцем.

Минулого року плакат містив зображення з "Путлером" – портретом, на якому Путін та Гітлер зображені як одне ціле.

"Плакат буде розміщено на флагштоці вежі Нарвського замку 9 травня, у День Європи, як нагадування про війну, яка зараз триває, та про воєнні злочини Росії проти українського народу", – сказала директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смірнова.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна привітав ініціативу.

Putler returns.



On May 9, Narva Museum in Estonia will once again display a poster calling Vladimir Putin what he is – a war criminal.https://t.co/oMwOaMmJEt – Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 4, 2026

"Путлер повертається. 9 травня в Нарвському музеї в Естонії знову буде виставлено плакат, на якому Владіміра Путіна називають тим, ким він є насправді, – військовим злочинцем", – написав міністр на платформі X.

Як повідомляла "Європейська правда", Берлін планує заборонити радянські, російські і білоруські прапори 8 та 9 травня.

Також писали, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з російським правителем Владіміром Путіним, але водночас не братиме участі у військовому параді до "Дня побєди".