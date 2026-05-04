Укр Рус Eng

В естонському місті 9 травня вивісять портрет Путіна в образі Гітлера

Новини — Понеділок, 4 травня 2026, 21:36 — Ольга Ковальчук

В естонській Нарві, що межує з Росією, 9 травня планують розмістити на стіні місцевого замку плакат, на якому російського правителя Владіміра Путіна зображено в образі Адольфа Гітлера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Починаючи з 2023 року, Нарвський музей вивішує на своїх стінах плакат, де Путіна оголошено воєнним злочинцем. 

Минулого року плакат містив зображення з "Путлером" – портретом, на якому Путін та Гітлер зображені як одне ціле.

"Плакат буде розміщено на флагштоці вежі Нарвського замку 9 травня, у День Європи, як нагадування про війну, яка зараз триває, та про воєнні злочини Росії проти українського народу", – сказала директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смірнова. 

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна привітав ініціативу. 

"Путлер повертається. 9 травня в Нарвському музеї в Естонії знову буде виставлено плакат, на якому Владіміра Путіна називають тим, ким він є насправді, – військовим злочинцем", – написав міністр на платформі X. 

Як повідомляла "Європейська правда", Берлін планує заборонити радянські, російські і білоруські прапори 8 та 9 травня.

Також писали, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з російським правителем Владіміром Путіним, але водночас не братиме участі у військовому параді до "Дня побєди".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Путін Війна з РФ
Реклама: