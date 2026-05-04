Берлін планує заборонити радянські, російські і білоруські прапори 8 та 9 травня

Берлінська поліція готується заборонити 8 і 9 травня демонстрацію радянської символіки, російських та білоруських прапорів і символіки російської агресії проти України.

Про це повідомив речник берлінської поліції виданню Berliner Morgenpost, передає "Європейська правда"

Як підтвердив речник, органи безпеки знову видадуть суворі загальні накази щодо радянських меморіалів у Тіргартені, Трептов парку та Шенгольцер-Гайде під час двох урочистостей з нагоди закінчення Другої світової війни у Європі, 8 та 9 травня. Накази мають бути опубліковані наступного тижня і базуватимуться на заборонах попередніх років.

На тлі п'ятого року повномасштабного російського вторгнення в Україну прапори та транспаранти колишнього Радянського Союзу, РФ, Білорусі та російської республіки Чечня мають бути заборонені, але, згідно з позовом, поданим українськими асоціаціями, прапори самої країни, що зазнала нападу, заборонені не будуть.

Заборона також поширюється на носіння військової форми або її елементів, носіння військових знаків розрізнення, "демонстрацію літер "V" або "Z" окремо або на видному місці", а також демонстрацію так званих "георгіївських стрічок".

Крім того, заборонено демонструвати зображення глав держав Росії, Білорусі та Чечні. Дипломати та ветерани Другої світової війни частково звільнені від цього правила. Також заборонено грати та співати російські маршові або військові пісні, а також демонструвати символи та знаки, що прославляють російсько-українську війну, такі як зображення України без окупованих територій та прапори сепаратистських територій, анексованих Росією.

Російське вшанування 9 травня – так званий "День Перемоги" Червоної армії над нацистською Німеччиною – з лютого 2022 року використовується в кремлівській пропаганді для легітимізації та ідеологічного прославлення війни проти України, що порушує міжнародне право. Це знаходить сприятливий ґрунт серед проросійських груп та угруповань у Німеччині.

У Міноборони РФ раніше оголосили, що парад 9 травня в Москві пройде без військової техніки через "поточну ситуацію".

Також варто зазначити, що словацький прем’єр Роберт Фіцо планує відвідати Москву 9 травня.

Головною перешкодою для візиту Фіцо до Москви стала позиція балтійських держав – Латвія, Литва та Естонія відмовляються пропускати його літак через свій повітряний простір.

У 2025 році Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.