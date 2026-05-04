В эстонском городе 9 мая вывесят портрет Путина в образе Гитлера

В эстонском городе Нарва, граничащем с Россией, 9 мая планируется разместить на стене местного замка плакат, на котором российский лидер Владимир Путин изображен в образе Адольфа Гитлера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Начиная с 2023 года, Нарвский музей вывешивает на своих стенах плакат, где Путина объявлен военным преступником.

В прошлом году плакат содержал изображение с "Путлером" – портретом, на котором Путин и Гитлер изображены как одно целое.

"Плакат будет размещен на флагштоке башни Нарвского замка 9 мая, в День Европы, как напоминание о войне, которая сейчас продолжается, и о военных преступлениях России против украинского народа", – сказала директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна приветствовал инициативу.

On May 9, Narva Museum in Estonia will once again display a poster calling Vladimir Putin what he is – a war criminal.https://t.co/oMwOaMmJEt – Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 4, 2026

"Путлер возвращается. 9 мая в Нарвском музее в Эстонии снова будет вывешен плакат, на котором Владимира Путина называют тем, кем он является на самом деле, – военным преступником", – написал министр на платформе X.

Как сообщала "Европейская правда", Берлин планирует запретить советские, российские и белорусские флаги 8 и 9 мая.

Также сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, но при этом не будет участвовать в военном параде, посвященном "Дню Победы".