Трамп з нетерпінням чекає на зустріч із Сі

Американський президент Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Про це він сказав у понеділок, 4 травня, під час спілкування із журналістами у Білому домі, його цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Трамп дав зрозуміти, що його плани щодо саміту між двома лідерами залишаються в силі.

"За два тижні я поїду на зустріч із президентом Сі. Я з нетерпінням чекаю на це. Насправді це буде дуже важлива поїздка", – сказав він.

Як відомо, лідери двох країн мають зустрітися 14–15 травня в Пекіні, щоб обговорити виклики у сфері торгівлі та на інших фронтах. Американські та китайські посадовці готуються до саміту вже кілька місяців.

Нагадаємо, раніше президент США заявив, що обмінявся із китайським лідером "листами" на тлі повідомлень про можливі постачання китайської зброї до Ірану.

А глава Пентагону Піт Гегсет відреагував на повідомлення про те, що Китай планує поставити зброю Ірану, заявивши, що США отримали запевнення, що цього не відбудеться.