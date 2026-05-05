Трамп с нетерпением ждет встречи с Си

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

Об этом он сказал в понедельник, 4 мая, во время общения с журналистами в Белом доме, его цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Трамп дал понять, что его планы относительно саммита между двумя лидерами остаются в силе.

"Через две недели я поеду на встречу с президентом Си. Я с нетерпением жду этого. На самом деле это будет очень важная поездка", – сказал он.

Как известно, лидеры двух стран должны встретиться 14–15 мая в Пекине, чтобы обсудить вызовы в сфере торговли и на других фронтах. Американские и китайские чиновники готовятся к саммиту уже несколько месяцев.

Напомним, ранее президент США заявил, что обменялся с китайским лидером "письмами" на фоне сообщений о возможных поставках китайского оружия в Иран.

А глава Пентагона Пит Хагсет отреагировал на сообщение о том, что Китай планирует поставить оружие Ирану, заявив, что США получили заверения, что этого не произойдет.