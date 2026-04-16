Глава Пентагону: Китай запевнив, що не постачатиме Ірану зброю

Глава Пентагону Піт Гегсет відреагував на повідомлення про те, що Китай планує поставити зброю Ірану, заявивши, що США отримали запевнення, що цього не відбудеться.

Заяву очільника оборонного відомства США наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що обмінявся із китайським лідером Сі Цзіньпіном "листами" на тлі повідомлень про можливі постачання китайської зброї до Ірану.

"Президент Трамп має дуже міцні та прямі стосунки з (президентом Китаю Сі Цзіньпіном), і вони обговорили це питання. Китай запевнив нас, що цього не станеться", – заявив Гегсет на пресконференції.

Раніше CNN писало із посиланням на дані обізнаних співрозмовників у американських спецслужбах, що Китай начебто готується поставити Ірану нові системи протиповітряної оборони вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, 17 березня Трамп заявив, що відкладає довгоочікувану поїздку до Китаю на тлі ситуації на Близькому Сході.

Пізніше у Білому домі повідомили, що зустріч Трампа із його китайським колегою пройде 14 та 15 травня у Пекіні.