Парламент Румунії голосуватиме щодо вотуму недовіри уряду

Парламент Румунії у вівторок вирішить долю уряду Іліє Боложана, який опинився у скрутному становищі після виходу з коаліції Соціал-демократичної партії (PSD).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Спільне пленарне засідання Палати депутатів та Сенату, на якому буде обговорюватися та ставитися на голосування вотум недовіри, розпочнеться об 11:00.

Голосування буде таємним, за допомогою бюлетенів.

Підписанти вотуму (депутати від PSD та ультраправої AUR) звинувачують Іліє Боложана у "руйнуванні економіки, зубожінні населення та шахрайському продажу державних активів".

Лейтмотивом вотуму є, як показали нещодавні нападки у публічному просторі, "продаж державних компаній". Вони також дорікнули прем'єр-міністру за підвищення ПДВ, скасування пільг для кількох категорій працівників, а також за рівень інфляції.

Ініціативу підписали 254 парламентарі з PSD, AUR, POT, PACE та незалежних партій, але вона втратила підтримку по ходу справи. Першими, хто оголосив, що не голосуватиме за пропозицію про вотум недовіри, хоча й підписали її для подання, стали депутати, обрані за списками POT. Вони заявили, що ініціатори не пояснили їм, який план на випадок падіння уряду.

"Ми не підтримуємо ігри PSD–AUR. Ми не голосуємо за пропозицію без рішень!", – написав у Facebook депутат Андрей Чіллаг.

Разом із ним ще п’ятеро обраних представників нової партії заявили, що не голосуватимуть за пропозицію. Подібне рішення прийняв сенатор PACE Лівіу Фодока.

"Я не є і ніколи не буду політичним інструментом PSD, і я не підтримаю своїм голосом спроби політично врятувати корумповану систему, яка зруйнувала Румунію", – написав Фодока на своїй сторінці у Facebook у неділю ввечері.

Щоб усунути уряд Боложана, за пропозицію про вотум недовіри мають проголосувати щонайменше 233 сенатори та депутати. На цей час більшість чітко не окреслена: PSD та AUR не набирають необхідної кількості голосів PSD – 130 сенаторів та депутатів AUR – 90 сенаторів та депутатів.

Отже, PSD та AUR повинні зібрати щонайменше ще 13 голосів, і важливу роль відіграватимуть невеликі партії в опозиції, а саме SOS, яка все ще має 15 парламентарів у Палаті депутатів, група PACE у Сенаті, яка все ще має 12 обраних членів, незалежні парламентарі та частина обраних членів POT.

Однак Діана Шошоаке нещодавно оголосила, що SOS не голосуватиме за пропозицію, а деякі обрані члени POT також виступили проти цієї ініціативи.

Нагадаємо, Румунія увійшла в політичну кризу після розколу керівної коаліції. Проєвропейський уряд Іліє Боложана опинився під загрозою розпаду після того, як 20 квітня Соціал-демократична партія Румунії проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єр-міністра та закликала його подати у відставку.

Сім міністрів від Соціал-демократичної партії, яка була найбільшою в коаліції, подали у відставку 23 квітня.

