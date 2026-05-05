Парламент Румынии проголосует по вопросу о недоверии правительству

Парламент Румынии во вторник решит судьбу правительства Илие Боложана, оказавшегося в затруднительном положении после выхода из коалиции Социал-демократической партии (PSD).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Совместное пленарное заседание Палаты депутатов и Сената, на котором будет обсуждаться и ставиться на голосование вотум недоверия, начнется в 11:00.

Голосование будет тайным, с помощью бюллетеней.

Подписавшие вотум (депутаты от PSD и ультраправой AUR) обвиняют Илие Боложана в "разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже государственных активов".

Лейтмотивом вотума является, как показали недавние нападки в публичном пространстве, "продажа государственных компаний". Они также упрекнули премьер-министра в повышении НДС, отмене льгот для нескольких категорий работников, а также в уровне инфляции.

Инициативу подписали 254 парламентария из PSD, AUR, POT, PACE и независимых партий, но она потеряла поддержку по ходу дела. Первыми, кто объявил, что не будет голосовать за предложение о вотуме недоверия, хотя и подписали его для подачи, стали депутаты, избранные по спискам POT. Они заявили, что инициаторы не объяснили им, какой план на случай падения правительства.

"Мы не поддерживаем игры PSD–AUR. Мы не голосуем за предложение без решений!", – написал в Facebook депутат Андрей Чиллаг.

Вместе с ним еще пятеро избранных представителей новой партии заявили, что не будут голосовать за предложение. Подобное решение принял сенатор PACE Ливиу Фодока.

"Я не являюсь и никогда не буду политическим инструментом PSD, и я не поддержу своим голосом попытки политически спасти коррумпированную систему, которая разрушила Румынию", – написал Фодока на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

Чтобы отстранить правительство Боложана, за предложение о вотуме недоверия должны проголосовать не менее 233 сенаторов и депутатов. На данный момент большинство четко не определено: PSD и AUR не набирают необходимого количества голосов PSD – 130 сенаторов и депутатов AUR – 90 сенаторов и депутатов.

Следовательно, PSD и AUR должны собрать как минимум еще 13 голосов, и важную роль будут играть небольшие партии в оппозиции, а именно SOS, которая все еще имеет 15 парламентариев в Палате депутатов, группа PACE в Сенате, которая все еще имеет 12 избранных членов, независимые парламентарии и часть избранных членов POT.

Однако Диана Шошоаке недавно объявила, что SOS не будет голосовать за предложение, а некоторые избранные члены POT также выступили против этой инициативы.

Напомним, Румыния вступила в политический кризис после раскола правящей коалиции. Проевропейское правительство Илие Боложана оказалось под угрозой распада после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия Румынии проголосовала за отзыв своей поддержки премьер-министра и призвала его подать в отставку.

Семь министров от Социал-демократической партии, которая была крупнейшей в коалиции, подали в отставку 23 апреля.

