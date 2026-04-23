У Румунії сім міністрів від Соціал-демократичної партії подали у відставку

У Румунії сім міністрів від Соціал-демократичної партії (PSD), яка була найбільшою в коаліції, подали у відставку о 14:00 23 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Міністри пішли на такий крок, після того як Соціал-демократична партія вирішила відкликати свою підтримку прем’єр-міністру Іліє Боложану.

Членами уряду від PSD, які пішли у відставку, є: Маріан Неацу – віцепрем'єр-міністр, Александру Рогобете – міністр охорони здоров'я, Кіпріан Шербан – міністр транспорту та інфраструктури, Флорін-Іонуц Барбу – міністр сільського господарства та розвитку сільських територій, Богдан Іван – міністр енергетики, Раду Марінеску – міністр юстиції, Петре Флорін-Маноле – міністр праці та соціальної солідарності.

В уряді водночас запевнили, що він лишається дієздатним.

Прем’єр Іліє Боложан заявив, що взяв до уваги відставки міністрів і визначив кандидатури їхніх наступників.

"Я взяв до відома заяви про відставку міністрів, яких підтримує PSD; ці заяви були зареєстровані близько полудня. Я маю подякувати їм за співпрацю протягом останніх 10 місяців. Усе це – результат командної роботи, і кожен міністр, державний секретар та колега в міністерствах зробив свій внесок у це", – заявив Боложан.

"З огляду на те, що уряд повинен працювати без перебоїв, освоюючи кошти PNRR, SAFE та вирішуючи всі інші питання, я провів зустріч із віцепрем’єрами, яку завершив кілька хвилин тому. Після цієї зустрічі ми надішлемо президенту пропозиції щодо кандидатів на посади міністрів. Ці пропозиції мають на меті забезпечити, щоб кандидати мали досвід, щоб вони могли негайно взяти на себе виконання обов’язків, щоб уникнути перебоїв у роботі", – додав він.

Будуть запропоновані такі кандидати: Міністерство праці – Драгош Післару, міністр європейських проєктів; Міністерство охорони здоров’я – Аттіла Чеке, міністр розвитку; Міністерство сільського господарства – Барна Танчош, віцепрем’єр; Міністерство юстиції – Каталін Предою, міністр внутрішніх справ; Міністерство енергетики – Іліє Боложан; Міністерство транспорту – віцепрем’єр Раду Міруца, міністр оборони.

"На зміну пану Маріану Неацу обов’язки перейдуть до пані Оани Георгіу. Вона також керуватиме всіма компаніями, які, перебуваючи під різними органами влади, раніше не координувалися з єдиного центру. Необхідно провести аудит контрактів на виконання повноважень та встановити умови щодо їх виконання", – заявив Іліє Боложан.

Разом із 6 міністрами від PSD, які мають портфелі, та віцепрем'єром Маріаном Неацу, у відставку подав також генеральний секретар уряду Раду Опря.

У понеділок Соціал-демократична партія Румунії проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єра Іліє Боложана та закликала його подати у відставку.

Після цього Іліє Боложан заявив про свої плани розпочати переговори з коаліційними партіями для формування уряду меншості.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівна коаліція Румунії зіштовхнулась з проблемами на тлі того, як прем’єр-міністра Іліє Боложана закликають піти у відставку через жорсткий підхід до економії.