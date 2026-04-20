Найбільша коаліційна партія Румунії відкликала свою підтримку прем'єрові

Соціал-демократична партія Румунії (PSD), найбільша в урядовій коаліції, проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єрові Іліє Боложану, який представляє Національну ліберальну партію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Міхай Гігіу, заступник секретаря PSD, оголосив результати партійного голосування щодо підтримки Боложану.

"Я вважаю, що результат, який я зараз оголошую, сам за себе говорить про те, чого хочуть румуни, про що свідчать мої колеги, які брали участь у різних виборах. 97,7% проголосували "за", а 2,3% – "проти", – заявив він.

Голова соціал-демократів Сорін Гріндяну стверджує, що результат голосування свідчить про те, що Іліє Болжан повинен піти у відставку.

"Мандат, який ми маємо і який отримали від вас, є настільки чітким, наскільки це взагалі можливо. Коли 97,9% колег кажуть вам, що це мандат, згідно з яким Іліє Боложан повинен піти додому, місця для чогось іншого немає. Я це розумію і запевняю вас, що відповідно до того, за що ви проголосували, у найближчі дні ми будемо діяти. PSD є партією № 1 у парламенті, і, як наслідок, ми врахуємо все, що було сказано сьогодні, ми врахуємо мандат, який ви нам надали, щоб життя румунів стало кращим. Дякую. Нехай Бог нам допомагає!", – заявив Сорін Гріндяну після голосування PSD.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівна коаліція Румунії зіштовхнулась з проблемами на тлі того, як прем’єр-міністра Іліє Боложана закликають піти у відставку через жорсткий підхід до економії.

Сам глава уряду відкинув можливість своєї відставки та розкритикував соціал-демократів за порушення коаліційної угоди.

У лютому коаліційний уряд Румунії вже перебував під загрозою розпаду через дебати щодо реформи, яка передбачає скорочення витрат у місцевих та центральних органах влади.