Міністр оборони Борис Пісторіус залишається, безперечно, найпопулярнішим політиком Німеччини.

Про це свідчать результати опитування Insa, які наводить Welt, передає "Європейська правда".

Пісторіус набрав у свіжому опитуванні два бали, досягнувши 50,5, і таким чином зберігає перше місце, випереджаючи Джема Оздеміра від "Зелених" з 41,7 бала. За ними йдуть Гендрік Вюст (ХДС) та Маркус Зьодер (ХСС).

Згідно з опитуванням, спікерка парламенту Юлія Кльокнер, лідерка ультраправих Аліса Вайдель та ліва проросійська політикиня Сара Вагенкнехт також значно покращили свої позиції.

Канцлер Фрідріх Мерц (ХДС) залишається в слабкій позиції. Хоча глава уряду дещо покращив своє становище, піднявшись з 20-го на 19-те місце, його результат у 28,6 бала ставить його майже на самий низ рейтингу. Єнс Шпан, голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, опинився на останньому місці з результатом 28,3 бала.

Минулого тижня Мерц вперше опустився на останнє місце в рейтингу політиків Insa.

У недільному опитуванні, також проведеному Insa, "Альтернатива для Німеччини" залишається на першому місці, але дещо втрачає позиції, опустившись до 27,5%. ХДС/ХСС покращує результат до 24,0%.

За ними йдуть СДПН з 13,5%, "Зелені" з 13,0% та "Ліві" з 10,5%.

Нещодавно повідомляли, що Фрідріх Мерц став найнепопулярнішим серед лідерів 24 демократичних країн.

Ще одне опитування показало, що лише 15% німців задоволені федеральним урядом Фрідріха Мерца, що є найгіршим результатом для нинішньої коаліції.