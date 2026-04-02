Опитування показало рекордне невдоволення коаліційним урядом Німеччини

Лише 15% німців задоволені федеральним урядом Фрідріха Мерца, що є найгіршим результатом для нинішньої коаліції.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в результатах опитування ARD-DeutschlandTrend, опублікованого Tagesschau.

Порівняно з попереднім місяцем, цей результат для коаліції є нижчим на 10 відсоткових пунктів. Наразі переважна більшість німців – 84% – незадоволені діяльністю чинного уряду.

Згідно з опитуванням, 66% респондентів відчувають надмірне навантаження податками та внесками на соціальне страхування, тоді як 28% описують це навантаження як належне, а 1% – як занадто низьке.

Окрім фінансового тягаря, існує низька впевненість у здатності уряду Мерца діяти. Лише 20% опитаних вірять, що федеральний уряд ініціює необхідні заходи для забезпечення сталості систем соціального забезпечення Німеччини в майбутньому. Водночас 26% висловлює таку впевненість щодо здатності коаліції стимулювати німецьку економіку.

З трьох партнерів по коаліції робота Християнсько-демократичного союзу є дещо переконливішою для німців – 22%. Про задоволеність роботою сестринської партії ХДС, Християнсько-соціального союзу, заявили 17%, а щодо Соціал-демократичної партії – 13.

Канцлер Фрідріх Мерц зазнав найбільших втрат у персональному рейтингу: 21 відсоток опитаних висловили задоволення його роботою, що на 8 відсоткових пунктів менше, ніж у березні.

Опитування проводилося серед 1316 виборців, які мають право голосу, 30-31 березня методом випадкового телефонного та онлайн-опитування.

Минулого тижня результати іншого опитування показали, що керівний блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца та ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") зрівнялися в опитуванні громадської думки з результатом у 26% підтримки.

На початку місяця ХДС/ХСС вперше з вересня випередив "Альтернативу для Німеччини", набравши 26% в опитуванні Insa.