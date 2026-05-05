Министр обороны Борис Писториус остается, бесспорно, самым популярным политиком Германии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Insa, которые приводит Welt, передает "Европейская правда".

Писториус набрал в свежем опросе два балла, достигнув 50,5, и таким образом сохраняет первое место, опережая Джема Оздемира от "Зеленых" с 41,7 балла. За ними следуют Хендрик Вюст (ХДС) и Маркус Зёдер (ХСС).

Согласно опросу, спикер парламента Юлия Клёкнер, лидер ультраправых Алиса Вайдель и левый пророссийский политик Сара Вагенкнехт также значительно улучшили свои позиции.

Канцлер Фридрих Мерц (ХДС) остается в слабой позиции. Хотя глава правительства несколько улучшил свое положение, поднявшись с 20-го на 19-е место, его результат в 28,6 балла ставит его почти на самый низ рейтинга. Йенс Шпан, председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, оказался на последнем месте с результатом 28,3 балла.

На прошлой неделе Мерц впервые опустился на последнее место в рейтинге политиков Insa.

В воскресном опросе, также проведенном Insa, "Альтернатива для Германии" остается на первом месте, но несколько теряет позиции, опустившись до 27,5%. ХДС/ХСС улучшает результат до 24,0%.

За ними следуют СДПГ с 13,5%, "Зеленые" с 13,0% и "Левые" с 10,5%.

Недавно сообщалось, что Фридрих Мерц стал самым непопулярным среди лидеров 24 демократических стран.

Еще один опрос показал, что только 15% немцев довольны федеральным правительством Фридриха Мерца, что является худшим результатом для нынешней коалиции.